Nevşehir'de Sümer Mahallesi'ne yatırım

Nevşehir Belediyesi tarafından Sümer Mahallesi’nde yapılacak olan milyonlarca liralık yatırımla mahalle hem sağlam ve modern bir altyapıya kavuşacak hem de ulaşımda sıcak asfalt konforu ile buluşacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA) Nevşehir tarihinin en büyük altyapı ve üstyapı yatırımlarını gerçekleştirerek sıcak asfalt ve altyapıda rekorlara imza atan Nevşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi’nde 5 ayrı cadde ve sokakta altyapı ve üstyapı çalışmalarına start veriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilecek olan çalışmalar çerçevesinde Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Ali Efe Yolu Sokak, Eyüp Sokak, Seyit Taşçı Sokak ve 6. Cadde’de içme suyu hatları yenilenerek mahalle sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturulacak.

Bu sayede eski içme suyu borularından kaynaklanan su kesintilerine son verecek olan belediye ekipleri ayrıca ihtiyaç duyulan noktalarda yağmur suyu hatları da oluşturacak.

Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde daha sonra Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaya kaldırımları yenilenerek yollar parke taşların yerine sıcak asfalt ile kaplanacak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise altyapı ve üstyapı çalışmalarının yapıldığı bölgelerde ağaçlandırma çalışması gerçekleştirecek.

Yaz aylarında milyonlarca liralık yatırımla adeta çehresi değişecek olan Sümer Mahallesi, yeni yapılacak park ve semt sahaları ile de modern bir görünüme kavuşacak.