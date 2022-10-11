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Nevşehir'de Sümer'e üstyapı desteği
GÜNDEM 11.10.2022, 09:00
Nevşehir Belediyesi tarafından altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan Sümer Mahallesi’nde üstyapı çalışmaları başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir'in Sümer Mahallesi’nde bulunan Eyüp Sokak, Seyit Taşçı Sokak ve 6. Yol’da gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmaları sona erdi. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucunda bu bölgelerdeki içme suyu hatları yenilendi. Burada yağmur suyu hatlarının imalatını da tamamlayan belediye ekipleri üstyapı için çalışmalara başladı.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince PMT serimi gerçekleştirilen sokaklarda önümüzdeki günlerde sıcak asfalt çalışması yapılacak.
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