Nevşehir'de sıra yaya kaldırımlarında

Nevşehir Belediyesi tarafından mahallelerde altyapısı yenilenerek sıcak asfalt çalışmaları yapılan cadde ve sokaklarda yaya kaldırımları yenileniyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan 2000 Evler Mahallesi TOKİ Konutları’nda üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde sıcak asfalt serimi yapılan Orhan Gazi Caddesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Genç Osman Caddesi ve 4. Murat Sokak’ta yaya kaldırımlarını yeniliyor. Bordür çekimi başlanılan cadde ve sokaklarda yaya kaldırımlarının yenilenmesi ile birlikte ağaçlandırma çalışması da yapılacak.