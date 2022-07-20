Nevşehir'de sıcak asfalt serimi başlıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek olan Cevher Dudayev Mahallesi ve 20 Temmuz Mahallelerinde PMT dökümüne başlandı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Şehir içi ulaşım konforunu artırarak kenti modern ve sağlam bir altyapıya kavuşturmak için çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi, Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki Baraklı Raşit Efendi Sokak ve 20 Temmuz Mahallesi’ndeki Nisa Caddesi’nde altyapı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Yoğun bir yerleşimin olduğu her iki mahallede içme suyu hatlarını yenileyerek ilk kez yağmur suyu hatları döşeyen Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün çalışmalarının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince üstyapı çalışmalarına başlandı.

Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki Baraklı Raşit Efendi Sokak ve 20 Temmuz Mahallesi’ndeki Nisa Caddesi’nde yaya kaldırımlarını yenileyerek sıcak asfalt serimi öncesi PMT dökümüne başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hafta sonuna kadar çalışmalarını tamamlamak için yoğun bir mesai harcıyor.