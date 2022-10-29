Nevşehir'de sıcak asfalt çalışması sürüyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Cevher Dudayev Mahallesinde altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce Cevher Dudayev Mahallesinde bulunan Vefa Sokak, Yasemin Sokak, Seçkin Sokak ve Burak Sokakta başlatılan altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı. İçme suyu hatları yenilenerek ilk kez yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilen sokaklarda üstyapı çalışmaları başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları çerçevesinde, daha önce parke taşla kaplı olan bu sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri sıcak asfalt çalışmalarını hafta sonu tamamlayacak.