Nevşehir'de Sera OSB için ihale

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine kurulacak Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas(SERA) Organize Sanayi Bölgesi projesinin ihalesi yapıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

137 hektar büyüklüğündeki alana kurulması planlanan Kozaklı Sera OSB’nin, alt yapı, üst yapı modül, imar planı ve zemin etüt projelerinin 1 Milyon 150 Bin TL bedelle ihaleleri gerçekleştirildi.

Projenin 75 günde tamamlanması hedefleniyor. Nevşehir Valisi inci Sezer becel, incelemelerde bulundu..