Nevşehir'de Ramazan için 11 pare top atışı yapıldı

Nevşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan ayını Kahveci Dağı eteklerinde oluşturulan platformdan gerçekleştirilen 11 pare top atışı ile karşıladı.

Mehmet Uzel / NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yarın başlayacak ramazan ayı öncesinde, Kahveci Dağı’ndaki Nevşehir Kent Ormanı girişinde oluşturulan platformda 11 pare top atışı yaptı.

İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitlerini vatandaşlara bildirmek amacıyla top atışı uygulamasına devam edecek.

Bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi top atışları iki ayrı noktadan yapılacak. İftar ve sahur vakitlerinde Kahveci Dağı eteklerinin yanı sıra Güzelyurt Mahallesi’ndeki Şahin Tepesi’nden de top atışı yapılacak.

İtfaiye ekipleri ile birlikte Kahveci Dağı eteklerinde top atışını gerçekleştiren Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da, İslam dünyasının büyük bir özlemle beklediği rahmet, bereket, mağfiret iklimi olan bir ramazan ayına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Savran, “Bizleri yeniden bu mübarek aya kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin” dedi.