Nevşehir'de Millet Bahçesi mesaisi

Nevşehir'de TOKİ tarafından, Göre yolu üzerindeki yaklaşık 150 bin metre kare büyüklüğündeki alana yapılacak olan Millet Bahçesi için çalışmalar başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Millet Bahçesinin 2024 yılı yaz aylarında hizmete açılacağını açıkladı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yaptığı açıklamada geçtiğimiz aylarda proje çalışmaları tamamlanan Nevşehir Millet Bahçesi için, TOKİ tarafından ihalenin geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildiğini söyledi. Millet Bahçesi’nin Göre yolu üzerindeki Mostar Köprüsü devamında yer alan 150 bin metre kare büyüklüğündeki alanda yapılacağını kaydeden Savran, “Nevşehir’e yakışır bir Millet Bahçesi yapılacak. Burası Türkiye’nin en güzel Millet Bahçelerinden birisi olacak. Şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

İhalenin yapılması ile birlikte geçtiğimiz günlerde yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığını ifade eden Savran, “İhalesinin ardından yaklaşık 1 ay önce yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı ve inşaat çalışmaları başladı.Yaklaşık 150 bin metre kare büyüklüğünde, şehrimizin nefes alacağı bir alan olacak. Yüklenici firmanın işi tamamlaması için 500 gün süresi var.2024 yılının yaz aylarında inşallah hizmete açacağız. Gerçekten çok büyük bir Millet Bahçesi olacak. İçerisinde sosyal aktivite alanları, piknik alanları, spor tesisleri, yürüyüş yolları bulunacak. Ayrıca bu alana çeşitli tür ve cinste binlerce yeni ağaç dikilecek.” dedi.