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Nevşehir'de mezarlıklarda karanfil dağıtıldı
GÜNDEM 28.06.2023, 08:30
Nevşehir’de Kurban Bayramı dolayısıyla arefe günü mezarlık ziyaretlerini gerçekleştiren vatandaşlara karanfil dağıtıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesinde Kaldırım ve Taşlıbel Mezarlıklarına kurulan stantlarda vatandaşlara karanfil dağıtıldı.
Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Kaldırım Mezarlığı’ndaki dağıtım programına katılarak burada kabir ziyaretine gelen vatandaşlarla bayramlaştı.
Vatandaşlara ziyaret edecekleri kabirlere dikmek üzere karanfillerden veren Başkan Savran, vatandaşlara aileleri ve sevdikleri birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.
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