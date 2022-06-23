Nevşehir'de Mehmet Savran'dan başarılı sporculara ödül

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Atletiz ve Güreş Türkiye Şampiyonalarında derece elde eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Bursa’da düzenlenen U16 Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda 800 ve 1500 metre de Türkiye 3. sü olan Yağız Pala, 800 metre de Türkiye 3. Sü olan Batuhan Ergöz ve 300 metre de Türkiye 3. sü olan Abdullah Erdem Ablak ile U15 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye 3. sü olan Ravza Nur Yedier’i konuk etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Feralan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İlyas Acar, Atletizm Antrenörü Hakan Köstekçi ve Güreş Antrenörü Ali Yenigül’ün de bulunduğu ziyarette bir süre sporcularla sohbet eden Başkan Savran, elde ettikleri derecelerden dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Nevşehirli gençlerin spor yapmalarına olanak sağlamak amacıyla Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini kaydeden Savran, “Çocuklarımız ve gençlerimiz mutlu olduğu sürece Nevşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.” dedi.

Farklı branşlarda yüzlerce gencin kulüp çatısı altında spor hayatlarını sürdürdüklerini ve bunların birçoğunun yaş kategorilerinde Türk Milli Takımı kadrolarına seçildiklerini ifade eden Savran, “Başarılarıyla bizleri, ailelerini ve şehrimizi gururlandıran evlatlarımıza teşekkür ediyorum. “diye konuştu.

Savran, ziyaret sonunda sporculara çeşitli hediyeler verdi.