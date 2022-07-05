Nevşehir'de KPSS kampı sona erdi

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlendiği ücretsiz ‘KPSS Genel Tekrar Kampı’, bir hafta boyunca 400 memur adayının katılımıyla gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Lise-önlisans ve lisans öğrencilerine yönelik Pegem Akademi işbirliğiyle düzenlenen Nevşehir Belediyesi KPSS Genel Tekrar Kampı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

KPSS’ye girecek adayların sınav öncesi bilgilerini tazelemelerini sağlayan kampa il genelindeki KPSS’ye girecek olan adaylar ücretsiz olarak katıldı.

27 Haziran 2022 Pazartesi günü başlayan ve 400 gencin katıldığı kamp, Coğrafya, Anayasa ve Vatandaşlık Bilgisi, Öğretim Yöntem ve Teknikleri Gelişim Psikolojisi, Öğrenme Psikolojisi, Program Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme, Rehberlik, Genel Tarih ve İnkılap Tarihi başlıklarında gerçekleştirildi.

Eğitimlere katılan gençler, kampın kendileri için çok verimli geçtiğini, konuları uzman eğitmenlerden ücretsiz bir şekilde dinleyerek tekrar yapmanın kendilerine büyük fayda sağladığını belirtti. Bir hafta boyunca eksiklerini de giderdiklerini vurgulayan gençler, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a teşekkür etti.