Nevşehir'de içme suyu hatları yenileniyor

Nevşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt ile kaplanacak olan Sümer Mahallesi’ndeki Ali Efe Yolu Sokak’ta altyapı yenileme çalışmaları sürüyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir'in Karabacak Çeşmesi karşısından 100. Yıl İlkokulu’nu takip ederek çevre yoluna uzanan Sümer Mahallesi’ndeki Ali Efe Yol Sokak’ta altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor.

İlk olarak parke taşla kaplı sokakta yolu Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sökülen sokakta Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından altyapı yenileniyor.

Yaklaşık 1 km uzunluğundaki sokağın içme suyu altyapısını tamamen yenileyen belediye ekipleri sık sık arızalara sebep olan eski asbestli içme suyu borularını yeni nesil polietlilen borular ile değiştiriyor.

Sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturulacak olan Ali Efe Yolu Sokak, altyapısının yenilenmesinin ardından sıcak asfalt konforu ile buluşturulacak.