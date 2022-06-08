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Nevşehir'de halk oyunlarına kayıtlar başladı
GÜNDEM 08.06.2022, 23:11
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 8-18 yaş grubu gençler için Halk Oyunları Kursu açılacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA) Gençler için çeşitli branşlarda hobi kurslarını sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yaz döneminde açacağı Halk Oyunları Kursu için kayıtlar başladı.
8-12, 13-15 ve 15-18 ve üzeri yaş gruplarında düzenlenecek olan kurslara gençler ücretsiz olarak katılabilecek.
Kursiyerlerin talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonu gerçekleştirilecek olan kurslara katılmak isteyenler online olarak www.nevsehirbelediyesigenclikspor.com adresinden kayıt yaptırabilecek.
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