Nevşehir'de Güzelyurt'a yeni park

Nevşehir Belediyesi tarafından Güzelyurt Mahallesi’ne içerisinde sentetik çim futbol sahasının da bulunduğu yeni bir park daha yapılıyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Güzelyurt Mahallesi’ndeki Gazi Caddesi Mert Sokağa yeni bir park yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Toplam 2 bin 229 metre kare alan üzerine yapılacak olan park içerisinde sentetik çim futbol sahası bulunacak. Mahalle sakinleri için kent mobilyalarının yerleştirileceği parka ayrıca çocuklar için de kauçuk zemin üzerine oyun grupları kurulacak.

Yürüyüş yolları ve kondisyon aletlerinin de bulunacağı parkın önümüzdeki ay hizmete açılması planlanıyor.