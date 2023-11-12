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Nevşehir'de Geleceğe Nefes verildi

GÜNDEM 12.11.2023, 08:30
Nevşehir'de Geleceğe Nefes verildi

Nevşehir’de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Nevşehir ve ilçelerinde toplam 24 bin fidan dikildi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 2023 yılı Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde, “Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes” sloganıyla Türkiye’de eş zamanlı olarak 81 il ve ilçelerinde ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören Nevşehir merkeze bağlı Göre kasabası Çayırlık Mahallesi üzerinde bulunan ağaçlandırma alanında gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Nevşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Savran, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Burada oluşturulan Cumhuriyet Ormanı’na protokol üyeleri vatandaşlarla birlikte 3 bin fidan dikti.

Vali Fidan etkinlikte yaptığı konuşmada, Nevşehir’deki merkez ilçe ve ilçelerde 3’er bin adet fidan dikimi gerçekleştirileceğini ve böylelikle toplam 24 bin fidan dikimi yapılarak 8 adet Cumhuriyet Ormanı oluşturulacağını belirtti.

Bizler, “Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz” düsturunu esas alan bir medeniyetin mensuplarıyız. Kültürümüz bize tüm bitkiler ve hayvanlar dâhil canlıların tamamına karşı sevgi ve şefkatle yaklaşmamızı öğütlemektedir. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü sadece bir fidan dikimi etkinliği olarak da görmüyoruz. Bugünü aynı zamanda gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzu hatırlama ve hatırlatma, onlara daha güzel ve daha yaşanabilir bir ülke bırakma çabamız olarak değerlendiriyoruz. Ormanlar, geçmişten bize kalan miras değil, gelecek nesillerin bizlere emanetidir. Bu tür etkinliklerin en önemli amaçlarından biriside; sağlıklı bir toplumun sağlıklı bir çevre oluşturmaktan geçtiği idrakiyle başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde ağaç ve orman sevgisinin gelişmesine, bu yönde bir toplumsal bilinç oluşturulmasına katkı sağlamaktır.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ise, Nevşehir Belediyesi olarak son 3 yılda 150 bin fidanı toprakla buluşturduklarını belirterek daha yeşil bir Nevşehir için bu gayretlerini sürdüreceklerini vurguladı. Savran, “Diktiğimiz ağaçların gözüne bakıyoruz, büyüsün diye. Ama hiçbir zaman yılmıyoruz, yılmadan mücadele ediyoruz. Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze ve İl Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Biz de onlarla birlikte iş birliğiyle bu ağaçlandırma seferberliğini devam ettiriyoruz.” dedi.

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