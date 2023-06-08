Nevşehir'de dere ıslahı projesi

Nevşehir’de sağanak yağışlarda meydana gelebilecek sel risklerine karşı 5 ayrı mahallede Dere Islah Projesi çalışması gerçekleştirecek.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi ile DSİ arasında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirilecek proje kapsamında ilk çalışma Bekdik Mahallesi’nde başladı.

Nevşehir Belediyesi, kenti modern ve güçlü bir altyapıya kavuşturmak için yatırımlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bir yandan kentin mevcut içme suyu altyapısını yenileyen Nevşehir Belediyesi, özellikle sağanak yağışlarda oluşabilecek sel baskını risklerini ortadan kaldırmak için de önemli yatırımlar yapıyor.

Bu kapsamda birçok mahallede son iki yılda yaklaşık 12 bin metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, sağanak yağışlarda dere yataklarından kaynaklanan sel risklerini ortadan kaldırmak için de önemli bir adım attı. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın girişimleri ile Nevşehir Belediyesi ve DSİ arasında imzalanan protokol çerçevesinde Bekdik Mahallesi, Cevher Dudayev Mahallesi, 15 Temmuz Mahallesi ve Güzelyurt Mahallesi’nde dere yatağı ıslah projesi gerçekleştirilecek. İlki Bekdik Mahallesi’nde başlayan çalışmalar ile birlikte sel risklerine karşı mahallelerde kalıcı bir çözüm üretilmiş olacak.