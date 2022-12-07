Nevşehir'de dere ıslah çalışmaları sona eriyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde gerçekleştirilen dere ıslah çalışmasında son aşamaya gelindi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İncekaralar İlkokulu arkasında gerçekleştirilen dere ıslah çalışmasını yerinde inceledi.

Özellikle sağanak yağışlarda taşkınlara neden olan yaklaşık 350 metre uzunluğundaki dere yatağında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Savran, yapılan ıslah çalışması ile birlikte mahallenin önemli bir problemini daha çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Başkan Savran’a, incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Erol ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Ali Karaaslan da eşlik etti.