Nevşehir'de Cumhuriyet coşkusu TUİK'te yaşanacak

Nevşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü sanatçı Bengü’yü Nevşehirlilerle buluşturacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü dolayısıyla TÜİK Meydanı’nda halk konseri düzenlenecek. Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Bengü’nün sahne alacağı konser saat 21.00’de başlayacak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan konsere katılmak isteyen öğrenciler için saat 19.30’da Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ATM’ler önünden ücretsiz servis araçları kaldırılacak.