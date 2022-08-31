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Nevşehir'de coşkulu fener alayı
GÜNDEM 31.08.2022, 08:45
Nevşehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Büyük Zafer'in 100. Yıl dönümü dolayısıyla Valilik Kavşağı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi önüne yürüdü.
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve protokol üyelerinin de katıldığı yürüyüşte, Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.
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