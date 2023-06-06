Nevşehir'de Çevre Günü coşkusu

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Nevşehir Çevre Şehir ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Solmaz ve beraberindeki personeli makamında kabul etti.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, gelecek nesillerimize daha yeşil ve temiz bir dünya bırakmak için toplumsal farkındalığımızın artmasını temenni ederek, Dünya Çevre Günü'nü kutladı.

Vali Becel, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 5 Haziran 2023 Dünya Çevre Günü Etkinlikleri kapsamında ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon dallarında ''Çevre ve Sıfır Atık'' konularında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencileri kabul ederek, ödüllerini teslim etti.