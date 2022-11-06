Nevşehir'de budanan ağaçlar yakacak oluyor

Nevşehir Belediyesi, cadde ve sokaklardan budanan ağaç dallarını ve kuru ağaçları yakacak odun haline getirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalar ile her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Nevşehir Belediyesi, kış aylarında da desteğini sürdürüyor.

Yıl içerisinde düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketlerini ulaştıran Nevşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Turkuaz Masa ekipleri, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yaptığı bot ve mont dağıtımının ardından ailelere yakacak desteği için de harekete geçti.

Yapılan çalışma ile birlikte cadde ve sokaklardaki ağaçların düzenli ve kuvvetli büyümeleri ve devrilme tehlikesi taşıyan ağaçların budanması ve kuruyan ağaçların kesilmesi sonucu elde edilen odunlar, Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposunda biriktiriliyor.

Burada kesilerek çuvallanan odunlar Turkuaz Masa görevlileri tarafından tespit edilen dar gelirli ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği olarak ulaştırılıyor.