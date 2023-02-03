Nevşehir'de asker uğurlama töreni

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, vatani görevlerini yapmak üzere birliklerine teslim olmaya hazırlanan gençler için düzenlenen uğurlama törenine katıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir'in Bekdik Mahallesi’nde, askere gidecek olan gençler için düzenlenen uğurlama programına Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, mahalle sakinler ve asker adayları katıldı. Burada gençlerle bir araya gelen Başkan Savran, vatani görevlerini yapmak üzere Nevşehir’den ayrılacak olan gençlere hayırlı teskereler diledi.

Savran, “Nevşehir’imizin gençleri birer birer peygamber ocağına, Mehmetçik olmaya gidiyor, ben de bu mutlu ve gururlu günlerinde yanlarında oluyorum. Ayağınıza taş değmesin, bu kutsal vatani görevinizi sağ salim yaparak annenizin, babanızın yanınıza dönmenizi Allah nasip etsin.” dedi.