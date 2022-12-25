Nevşehir'de altyapı yenileniyor

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapısı yenileme çalışmaları tamamlanan mahallelerde yaya kaldırımı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

2022 Yatırım Programı çerçevesinde kentin birçok mahallesinde altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, mahallelerde yaya kaldırımlarını da yeniliyor. Yıl içerisinde toplam 71475 metre kare yaya kaldırımı yapım ve yenileme çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu da mesaisini sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, 2023 Yatırım Programı kapsamında da mahallelerdeki üstyapı yenileme çalışmalarına devam edecek.