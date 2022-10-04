Nevşehir'de altyapı mesaisi tam gaz

Nevşehir Belediyesi tarafından Esentepe ve Sümer Mahallelerinde gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmaları sürüyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Mahallelerde eski içme suyu borularında meydana gelen arızalardan kaynaklı su kesintilerine son vererek ulaşım konforunu arttırmak için yoğun bir çaba gösteren Nevşehir Belediyesi, Sümer ve Esentepe Mahallelerinde altyapı yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Esentepe Mahallesi’nde bulunan Atilla Sokak, Oğuzhan Sokak ve Gültepe Sokak’ta toplam bin 350 metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirecek. Bu bölgedeki ekonomik ömrünü tamamlayan asbestli içme suyu borularını yeni nesil polietilen borularla değiştirecek olan belediye ekipleri, ayrıca mahallede ilk kez yağmur suyu hattı da oluşturacak.

Belediye ekipleri, yapacağı bin 200 metre yağmur suyu hattı ile sağanak yağışlarda mahallede meydana gelebilecek su baskını riskini ortadan kaldıracak.

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri Sümer Mahallesi’nde ise Eyüp Sokak ve Seyit Taşçı Sokak’ta çalışma gerçekleştiriyor. Mahallede ana isale hatları ile birlikte toplam bin 950 metre içme suyu hattı yenileyecek olan ekipler, ayrıca 200 metre yağmur suyu imalatı yaparak Sümer Mahallesi’ni sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturacak.

Her iki mahallede de altyapı yenileme çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi gerçekleş