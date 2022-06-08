Nevşehir'de altyapı çalışması

Nevşehir Belediyesi tarafından sıcak asfalt ile kaplanacak olan Sümer Mahallesi’ndeki Ali Efe Yol Sokak’ta altyapının yenilenmesi için yol söküm çalışmalarına başlandı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA) Nevşehir'de Karabacak Çeşmesi karşısından 100. Yıl İlkokulu’nu takip ederek çevre yoluna uzanan Sümer Mahallesi’ndeki Ali Efe Yol Sokak’ta altyapı ve üstyapı çalışmalarına start verildi.

İlk olarak parke taşla kaplı sokakta yolu Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sökülen sokakta Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından altyapı yenilenecek.

Yaklaşık 1 km uzunluğundaki sokağın içme suyu altyapısını tamamen yenileyecek olan belediye ekipleri bu sayede mahallede eski içme suyu borularındaki arızalardan kaynaklı su kesintilerini önlemiş olacak.

Sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturulacak olan Ali Efe Yolu Sokak ardından sıcak asfalt konforu ile buluşturulacak.