Nevşehir'de alt yapı çalışması

Nevşehir'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana gelen su arızasının giderilmesi için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İki farklı noktada, eski içme suyu ana isale hattındaki asbestli borularda meydana gelen arızadan dolayı Mehmet Akif Ersoy, Esentepe ve Sümer Mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir'in Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan Kuzuluk 1 içme suyu deposundan gelen ve mahalleleri besleyen ana isale hattında gece saatlerinde arıza meydana geldi. Kahveci Dağı eteklerinde bulunan eski asbestli içme suyu borularında meydana gelen arızaya Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri anında müdahale etti.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nin yanı sıra Sümer Mahallesi ve Esentepe Mahallesi’nde de su kesintisine neden olan arızanın giderilmesi için sabaha kadar çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerinin çalışmasının ardından sabah saatlerinde 505. Sokak’taki farklı bir noktada daha arıza yaşandı.

Belediye ekipleri bu bölgede de arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Gün içerisinde arızanın giderilmesi ile birlikte kesintinin yaşandığı mahallelere yeniden su verilecek.

Bu arada meydana gelen arıza Mahmut Sami Efendi Caddesi’nde yeni yapılan yola da zarar verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bozulan yolun onarılması için de çalışma başlattı. Söz konusu yolun kısa sürede yeniden yapılacağı bildirildi.