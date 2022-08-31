Nevşehir'de alt yapı çalışmalar sürüyor

Nevşehir Belediyesi altyapı yenileme çalışmalarını şehrin birçok noktasında tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye ekipleri son olarak Borsa Kavşağı’ndan Kapalı Pazar Yeri arkasını takip ederek Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ne uzanan yolda başladığı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce Alacaşar Yolu olarak bilinen Dr.Sadık Ahmet Caddesi’nde başladıkları altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Bu yolun trafiğe açılması ile birlikte belediye ekipleri Borsa Kavşağı’ndan Kapalı Pazar Yeri arkasını takip ederek Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ne uzanan yolda altyapı yenilenmesi için çalışmalarına başladı.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar ile birlikte burada bulunan ve sık sık su kesintilerine neden olan eski asbestli içme suyu boruları yeni nesil polietilen borular ile değiştirilecek.

Ayrıca geçtiğimiz yıllarda özellikle sağanak yağışlarda bu bölgede yaşanan su baskını riskini ortadan kaldırmak için de yağmur suyu hatları yapılacak.

Altyapı yenileme çalışmalarının ardından ise Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Bölgede gerçekleştirilen çalışmaları beraberinde başkan yardımcısı Ersin Erol ile birlikte inceleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 29 Ağustos pazartesi gecesi başlayan çalışmaların 4 Eylül Pazar günü gece saatlerine kadar tamamlanacağını ve yolun yeniden trafiğe açılacağını açıkladı.

Bu bölgede özellikle sağanak yağışlarda esnafların sıkıntı çektiğini ve bunu önlemek için burada yağmur suyu drenaj hatları oluşturacaklarını belirten Savran, içme suyu hatlarının da yenilenerek buranın sağlam bir altyapıya kavuşturulacağını söyledi.

Savran daha sonra çalışmaların olduğu bölgedeki işyerlerini ziyaret ederek esnaflarla sohbet etti.