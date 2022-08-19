Nevşehir'de alev savaşçıları sertifikalarına kavuştu

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Teknikleri Eğitimi verilen Nevşehir İHH Arama Kurtarma Ekibinde görev alan gönüllülere sertifikaları Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran tarafından verildi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Kamu kurum ve kuruluşları ve STK’lara yönelik düzenlenen eğitim programları çerçevesinde Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından Nevşehir İHH Arama Kurtarma Ekibine yönelik Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Teknikleri Eğitimi verildi.

İki grup halinde kadın ve erkek gönüllülere verilen teorik eğitimde afet türleri, afetlerde yangın güvenliği, afetlerde ilkyardım konuları anlatıldı. Uygulama eğitimlerinde ise, kişisel koruyucu donanımlar, yangın söndürme ekipmanları ile afetlerde karşılaşılabilecek yangınlara karşı müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitim programını başarıyla tamamlayan İHH Arama Kurtarma Ekibi gönüllülerine sertifikaları ise düzenlenen törenle verildi.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, İtfaiye Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen törende, son olarak Elâzığ depreminde kurtarma çalışmalarında; Bozkurt’ta gönüllü olarak katıldığı sel felaketinde yardım faaliyetlerinde ve Antalya’daki orman yangınlarında destek çalışmalarında bulunan Nevşehir İHH Arama Kurtarma Ekibini tebrik etti.

Savran sertifikalarını verdiği İHH gönüllüleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Amaçlarının olası afetlerde gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmalara daha profesyonel olarak katılım sağlamak olduğunu ifade eden Nevşehir İHH Arama Kurtarma Ekibi Lideri Hüseyin Çakır ise, eğitimlerin kendileri adına gayet verimli olduğuna dikkat çekti.

Nevşehir İtfaiyesinin tecrübe ve birikimlerinden faydalandıklarını kaydeden Çakır, kendilerine bu imkânı sunan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve İtfaiye Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.