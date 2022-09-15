Nevşehir'de Ahilik Haftası heyecanı

Nevşehir’de Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Yılın Ahisi, Yılın Kalfası ve Yılın Çırağına düzenlenen törenle plaket verildi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Ahilik Haftası kutlama programı Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (NEVESOB) düzenlenen tören ile başladı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ticaret İl Müdürü Ahmet Taygurt, NEVESOB Başkanı Mehmet Pınarbaşı ve oda başkanlarının katıldığı programda yılın ahisi seçilen 70 yaşındaki Yaşar Simit’e, yılın kalfası seçilen Tevfik Terlemez’e ve yılın çırağı seçilen Selman Saçlı’ya plaket verildi.

Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Şehirde, şehrin sosyal hayatında ticaret, üretmek ve esnaflık çok önemli. Tarihe baktığımızda da medeniyet olarak ileriye gitmiş toplumlarda hep ticari ve sosyal hayatta adaleti ve birliği sağlayan toplumların ilerlediğini görüyoruz. Ahilik geleneği ile ticareti, ahlakı, dürüstlüğü, ustanın önemini, çırağın önemini hatırlayarak ve bunu gelecek nesillere aktararak bu geleneğimizi sürdürmek toplumumuz açısından çok önemli. Çünkü bir toplumun ekonomik temeli sağlam olursa, kültür temeli sağlam olursa ilerlemesi kaçınılmazdır.” şeklinde konuştu.

Törenin ardından işyeri ziyaretleri gerçekleştiren Vali Becel, Belediye Başkanı Savran ve beraberindeki oda başkanları esnafların haftasını kutlayarak çiçek verdi.