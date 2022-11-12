Nevşehir'de 8 bin fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Nevşehir’de 8 bin fidan toprakla buluşturuldu.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Göre yolu üzerindeki Mostar Köprüsü yanında düzenlenen programda konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Nevşehir'deki orman varlığının yüzde 100 oranında artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye yüzyılının başlangıcında, bizden sonra gelecek nesillere yeşil bir Nevşehir bırakılabilmesi için çalışıldığını kaydeden Gizligider, Türkiye gündeminden orman yangınlarının çıkarılması için de gayret sarf edildiğini vurguladı.

Orman alanlarının korunması konusuna önem verdiklerini dile getiren Gizligider, şunları söyledi:

"Ülkemizin yaklaşık yüzde 30'unu orman olarak koruyoruz. Orman meselesi bizim için son derece önemli. Orman yangınları meselesinde ciddi bir başarı kaydettik. Yapay zekadan tutun, helikopterler, konvansiyonel araçlar, İHA'lara kadar ciddi bir seferberlik yürüyor. Bu yıl, bir orman yangınımız 25 diğeri 70 saatte söndürüldü, diğerlerinin ortalaması iki saatin altında. Yaklaşık 11 dakika bir orman yangınına müdahale eder hale geldik. İktidarımızda, nasıl yol, sağlık, okullarımızın alt yapı meselesini çözdüysek Allah'ın izniyle yeşil bir Türkiye müjdesini de hep beraber yaşayacağız diye düşünüyorum."

Vali İnci Sezer Becel ise, ormanların, insanlar için hayati önem taşıyan kıymetli ekosistemler ve yaşam kaynağı olduğunu belirterek ağaç sanayisinin ve yaşam alanlarımızın vazgeçilmezi ormanlarımızda yetişen ağaçların; okuduğumuz kitabımız, yazdığımız defterimiz ve kalemimize kadar, hayatımızın bir parçası olduğunu vurguladı.

Vali Becel, “İnsanoğlu var olduğu ilk günden bu yana yaşamını Allah’ın bizlere doğa aracıyla bahşettiği çeşitli unsurlarla devam ettiriyor. Teneffüs ettiğimiz temiz havayı, içtiğimiz suyu doğa “sessizce” üretiyor. Bu sessiz fedakârlık aslında bizlere çok şey anlatır. Bütüncül bir felsefeyle değerlendirdiğimizde ise sevgi kültürümüz ve inanç sistemimiz bizi cömert olan doğayı korumaya, sevmeye ve daha ileri noktaya taşımaya götürür.Tüm dünya, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin artarak büyüyen etkilerini, daha derinden ve daha yıkıcı bir şekilde hissetmeye başladı. Bu süreçten Türkiye olarak maalesef ki çok fazla etkilendik. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınları ile büyük bir üzüntü yaşadık. Böylesine acı bir durumun bir daha yaşanmaması, gelecek nesillerimizin de sağlıklı bir hayat sürdürebilmesi adına bizler, ülke olarak tüm vatandaşlarımızla birlikte iklimden daha hızlı değişmeli, iklim değişikliğini tersine çevirmeye gayret etmeliyiz.” dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Savran da, daha yeşil bir Nevşehir için belediye olarak büyük gayret gösterdiklerini belirterek, gelecek kuşaklar için çalışmalarını büyük bir gayretle sürdüreceklerini vurguladı.

Savran, “Son iki yıldır şehrimizde çok ciddi bir ağaçlandırma kampanyası yürütüyoruz. Daha önce Nevşehir’de 3-5 bin civarında olan ortalama ağaç dikim sayısını 22 bin civarına taşıdık. Bu iki yılda yaklaşık 45 bin ağacı toprakla buluşturduk. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz başka bir çalışmada da 100 bin ağacı daha şehrimize kazandıracağız. Bakanlığımızın il genelinde de 1 milyon ağaç hedefi var. Yüz ölçüme göre hesaplandığında şu anda şehrimizin orman varlığı yüzde 3 maalesef. Bunu ilk etapta yüzde 6’ya daha sonrasında ise daha yüksek oranlara çıkartmayı hedefliyoruz. İklim değişikliği ve kuraklık konusunda ağaç varlığının korunması ve arttırılması çok önemli. Nevşehir’in geleceğine, çevresine, doğasına, havasına, suyuna yatırım yapıyoruz. Çünkü; bu şehirde yaşayan insanlar bizler için çok değerli. Çocuklarımızın daha güzel bir şehirde yaşaması için, kuraklıkla karşılaşmaması veya daha az karşılaşması için çabalarımız devam ediyor. Aynı zamanda da estetik açısından da çok güzel bir görünüm elde edeceğiz. Kayaşehir’in hemen yanındaki Kahveci Dağı eteklerinde de teraslamayı hazırladık ve ciddi bir ağaçlandırma çalışması yapacağız.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, 23 Nisan Anaokulu öğrencilerinin ritim gösterisiyle devam etti.