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Nevşehir'de 68'inci yaş heyecanı
GÜNDEM 18.07.2022, 15:00
Nevşehir’in Bakanlar Kurulu kararı ile il oluşunun 68. yıl dönümü düzenlenecek muhteşem bir konser programı ile kutlanacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir’in il oluşunun 68. yıl dönümü nedeniyle Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen program 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önünde gerçekleştirilecek.
İl protokolü ve vatandaşların katılımı ile Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce gerçekleştirilecek olan program saat 20.30’da başlayacak.
Protokol konuşmaları ile başlayacak olan programda ünlü sanatçılar Ender Balkır ve Elif Buse Doğan Nevşehirliler için muhteşem bir konser verecek.
Konser programının ardından ise havai fişek gösterisi gerçekleştirilecek.
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