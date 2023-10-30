Nevşehir'de 29 Ekim'e coşkulu kutlama

Nevşehir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ali Fidan ve Belediye Başkanı Dr.Mehmet Savran, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Geçit töreninin ardından konuşan Vali Fidan, Cumhuriyet'in milli iradeyi esas alan bir yönetim sistemi olduğunu belirterek, "Cumhuriyet, hiç kimseyi ötekileştirmeden, bu topraklar üzerinde yaşayan her vatandaşı eşit bir şekilde kucaklayan, inanç ve hürriyetlerin teminat altına alındığı bir değerler bütünüdür." diye konuştu.

Halk oyunu ekibinin sahne aldığı ve öğrencilerin şiir okuduğu törende, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında eğitim alan "nefes" adlı köpek ve eğitmeninin gösterisi izlendi.

Ak Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri ve il protokolünün katıldığı törenin son bölümünde öğrenciler tarafından Cumhuriyet’in 100. Yılına özel hazırlanan koreografi ilgiyle izlendi.