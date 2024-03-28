Nevşehir Çevre Yolu Projesi’nin ihalesi yıl sonuna kadar yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha önce müjdesini verdikleri 16,7 km uzunluğundaki Nevşehir Çevre Yolu Projesi’nin yıl sonuna kadar yapım ihalesini gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Nevşehir’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ile bir süre görüşen Bakan Uraloğlu, daha sonra gazetecilere bakanlığının Nevşehir’deki yatırımları hakkında bilgi vererek sorularını cevaplandırdı.

Nevşehir’in en önemli problemlerinden biri olan çevre yolu konusunda önemli bir mesafe aldıklarını ve projeyi kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Nevşehir Belediyemizle güzel bir iş birliğimiz var. İnşallah o işbirliği 1 Nisan sabahından itibaren daha güçlenerek devam edecektir. Bizim yaklaşık 16,7 km uzunluğundaki yolumuzun ön projesini yaptık. Belediyemiz de etapta kamulaştırma ve imar uygulamalarıyla ilgili çalışmaları başlattı. Hedefimiz yıl içerisinde projeyi bitirerek bunun yıl sonuna kadar, olmadı önümüzdeki senenin hemen başlarında ihalesini yapmayı planlıyoruz. Projeyi biliyorsunuz yatırım programına aldık. Şimdi bazıları bu konuda belki spekülasyonlar yapıyor. Elbette biz ne söylediğimizi bilerek söylüyoruz. Nevşehir Çevre Yolu Projesi devletin yatırım programına da girmiş durumdadır. En kısa zamanda projeyi bitirerek başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Uraloğlu, Nevşehir Çevre Yolu Projesi içerisinde 6 tane köprülü kavşak, iki tane üst geçit ve 5 ayrı da alt geçit bulunduğunu sözlerine ekledi.