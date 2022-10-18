Nevşehir Cevher Dudayev'de asfalt çalışması

Nevşehir Belediyesi tarafından Cevher Dudayev Mahallesi’nde bulunan Yasemin Sokak ve Seçkin Sokak’ta altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarına başlandı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Tarihinin en büyük altyapı ve üstyapı yatırımlarına imza atan Nevşehir Belediyesi, mahallelerdeki altyapı ve üstyapı yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Belediye ekipleri son olarak Cevher Dudayev Mahallesi’nde bulunan iki sokakta daha altyapı ve üstyapı yenilemek için çalışma başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince mahallede bulunan Yasemin Sokak ve Seçkin Sokak’ta parke taşla kaplı yollar iş makineleri ile sökülürken Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bu sokaklarda içme suyu hattını yenilemek için hazırlıklara başladı.

İçme suyu hattında bulunan eski asbestli boruları yeni nesil polietlilen borularla değiştirecek olan belediye ekipleri ayrıca yağmur suyu hatları da oluşturacak.

Altyapı yenileme çalışmalarının ardından her iki sokak sıcak asfalt konforu ile buluşacak.