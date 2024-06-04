Nevşehir Belediyesi’nden ‘Kurban Paylaştıkça Güzel’ kampanyası
Yıl boyunca binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşan Nevşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayacak Hayırsever vatandaşlar tarafından Nevşehir Belediyesi’ne ulaştırılan kurbanlar, Turkuaz Masa aracılığıyla geliri olmayan veya dar gelirli ailelere ulaştırılacak
Yıl boyunca binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşan Nevşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayacak. Hayırsever vatandaşlar tarafından Nevşehir Belediyesi’ne ulaştırılan kurbanlar, Turkuaz Masa aracılığıyla geliri olmayan veya dar gelirli ailelere ulaştırılacak.
Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kurban bağış projesini başlatan Nevşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasında bereketi ve bayram sevincini yaşatacak. “Kurban Paylaştıkça Güzel” sloganıyla başlatılan kurban bağış kampanyasında duyarlı ve hayırsever vatandaşların bağışladıkları kurbanlıklar, ihtiyaç sahibi ailelere Nevşehir Belediyesi Turkuaz Masa aracılığı ile ulaştırılacak.
Kurban bağışında bulunmak isteyen hayırseverler ve talepte bulunmak isteyen dar gelirli aileler 0384 213 49 36 nolu telefonlardan bilgi alabilir.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|38
|102
|2. Fenerbahçe
|38
|99
|3. Trabzonspor
|38
|67
|4. Başakşehir
|38
|61
|5. Kasımpasa
|38
|56
|6. Beşiktaş
|38
|56
|7. Sivasspor
|38
|54
|8. Alanyaspor
|38
|52
|9. Rizespor
|38
|50
|10. Antalyaspor
|38
|49
|11. Gaziantep FK
|38
|44
|12. A.Demirspor
|38
|44
|13. Samsunspor
|38
|43
|14. Kayserispor
|38
|42
|15. Hatayspor
|38
|41
|16. Konyaspor
|38
|41
|17. Ankaragücü
|38
|40
|18. Karagümrük
|38
|40
|19. Pendikspor
|38
|37
|20. İstanbulspor
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|95
|2. Barcelona
|38
|85
|3. Girona
|38
|81
|4. Atletico Madrid
|38
|76
|5. Athletic Bilbao
|38
|68
|6. Real Sociedad
|38
|60
|7. Real Betis
|38
|57
|8. Villarreal
|38
|53
|9. Valencia
|38
|49
|10. Deportivo Alaves
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|45
|12. Getafe
|38
|43
|13. Celta Vigo
|38
|41
|14. Sevilla
|38
|41
|15. Mallorca
|38
|40
|16. Las Palmas
|38
|40
|17. Rayo Vallecano
|38
|38
|18. Cadiz
|38
|33
|19. Almeria
|38
|21
|20. Granada
|38
|21