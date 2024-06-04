Nevşehir Belediyesi’nden  ‘Kurban Paylaştıkça Güzel’ kampanyası

Yıl boyunca binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşan Nevşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda da ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayacak. Hayırsever vatandaşlar tarafından Nevşehir Belediyesi’ne ulaştırılan kurbanlar, Turkuaz Masa aracılığıyla geliri olmayan veya dar gelirli ailelere ulaştırılacak.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kurban bağış projesini başlatan Nevşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasında bereketi ve bayram sevincini yaşatacak. “Kurban Paylaştıkça Güzel” sloganıyla başlatılan kurban bağış kampanyasında duyarlı ve hayırsever vatandaşların bağışladıkları kurbanlıklar, ihtiyaç sahibi ailelere Nevşehir Belediyesi Turkuaz Masa aracılığı ile ulaştırılacak.

Kurban bağışında bulunmak isteyen hayırseverler ve talepte bulunmak isteyen dar gelirli aileler 0384 213 49 36 nolu telefonlardan bilgi alabilir.