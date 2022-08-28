Nevşehir Belediyesi’nden esnaf ve ihtiyaç sahiplerine destek

Nevşehir Belediyesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi bin öğrenciye kırtasiye hediye çeki dağıtacak. Başvuruların www.nevsehir.bel.tr internet adresinden online olarak kabul edileceği kampanya kapsamında öğrenciler 300 TL tutarındaki hediye çekleri ile yerel esnaflardan kırtasiye alışverişi yapabilecek.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala yeni bir eğitime destek paketini daha açıkladı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın talimatıyla başlatılan proje kapsamında ihtiyaç sahibi bin öğrenciye 300 TL’lik Kırtasiye Destek Çeki dağıtılacak ve bu çekler sadece şehir merkezindeki yerel esnaflarda geçerli olacak.

Kırtasiyeci esnafına ciddi miktarda sıcak para akışı da sağlayacak proje sayesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler de kendi tercih ettikleri ürünleri alma imkânına kavuşacak.

Kampanya için başvurular 4 Eylül 2022 Pazar gününe kadar www.nevsehir.bel.tr adresinden online olarak kabul edilecek. Kampanyaya sadece merkez ilçede ikamet eden aileler, 6-17 yaş grubu çocukları için başvurabilecek ve başvuru sonrasında yapılacak değerlendirme ile birlikte ailelere SMS ile bilgilendirme yapılacak.

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde hem ihtiyaç sahiplerinin hem de esnafın yüzünü güldüren projeye şehirdeki hayırsever iş insanları da destek olabilecek.