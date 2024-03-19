Nevşehir Belediyesi’nden “dolandırıcılık” uyarısı

Vatandaşların, Nevşehir Belediyesi yöneticileri ve çalışanlarının ismini kullanarak kendilerinden para talebinde bulunan kişi ya da kişilere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, art niyetli bazı kişilerin zaman zaman Nevşehir Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları ve Nevşehir Belediyesi personellerinin ismini kullanarak, mesajla, telefonla, sosyal medya yolu ve çeşitli yöntemlerle iş insanlarından dolandırıcılık amacıyla para talebinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.

Vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarının istendiği açıklamada, belediye yöneticilerinin ve personellerinin hiçbir şekilde ve hiçbir kimseden para talebinde bulunmalarının söz konusu olamayacağı belirtilerek, bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının dolandırıcılık olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, art niyetli kişilerden gelecek taleplerin ve tekliflerin vatandaşlarca dikkate alınmaması, bu durumla karşılaşan vatandaşların dolandırıcılara itibar etmemesi ve hiçbir şekilde bu kişi veya kişilere ödeme yapmadan bir an önce güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaları gerektiği vurgulandı