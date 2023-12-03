Nevşehir Belediyesi yeni hizmet destanları yazacak

Nevşehir Belediyesi olarak geride bırakmaya hazırlandığımız 2023 yılında birçok önemli projeyi hayata geçirerek şehrin önemli altyapı ve üstyapı problemlerini çözüme kavuşturduklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Vatandaşlarımızın refahı, mutluluğu ve geleceğimize güzel bir Nevşehir bırakabilmek adına inşallah gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, hafta sonu saha incelemelerini sürdürürken çeşitli işyeri açılışlarına katılarak esnaf ziyaretlerinde bulundu. Kasaplar Çarşısı ve Belediye Caddesi üzerinde bulunan işyerlerini ziyaret ederek esnaflarla ve vatandaşlarla bir araya gelen Savran, vatandaşlar ve esnafların talep ve önerilerini dinledi.

Mahallelerde vatandaşların taleplerini yerine getirebilmek için yıl boyu büyük bir gayretle çalıştıklarını ve gerek altyapı ve sıcak asfalt gerekse de park yapımlarında rekorlara imza attıklarını ifade eden Savran, “Şehrimize çok güzel hizmetler yaptık. İnşallah bundan sonra da güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Belediyecilik hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmek, talep edilen işleri yapmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüyüz. Allah’ım yolumuzu açık etsin, sağlıklı bir şekilde hep beraber, el ele çalışmayı nasip etsin.” diye konuştu.