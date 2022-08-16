Nevşehir Belediyesi Su Topu Takımı şampiyon oldu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Su Topu Takımı, Mersin’de düzenlenen U17 Kadınlar Bölgesel Lig Müsabakaları sonucunda şampiyonluğa ulaşarak 2. Lige yükseldi.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

12 – 14 Ağustos 2022 tarihlerinde Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen U17 Kadınlar Bölgesel Lig Müsabakaları sona erdi.

Beş takımın katılımıyla ve tek devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalarda, müsabakalara katılan ve tamamlayan takımlar 2.Lige yükseldiler.

Müsabakalar sonucunda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 12 puanla şampiyon olurken; Keçiören Belediye Bağlum Spor Kulübü 9 puanla ikinci, Manisa Su Sporları Kulübü ise 6 puanla üçüncü oldu.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün Antrenör Oğuzhan Yazıcı nezaretindeki U15 –U19 takımları da geçtiğimiz haftalarda liglerinde şampiyon olarak 2. Lige yükselmişti.