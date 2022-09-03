Nevşehir Belediyesi sözünü tuttu

Nevşehir Belediyesi, 30 Ağustos Salı günü Borsa Kavşağı’ndan Kapalı Pazar Yeri arkasını takip ederek Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ne uzanan yolda başladığı altyapı çalışmalarını 3 gün gibi kısa bir sürede tamamladı. Belediye ekipleri altyapısı yenilenen yolda sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince Borsa Kavşağı’ndan Kapalı Pazar Yeri arkasını takip ederek Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ne uzanan yolda bir süre önce başlattığı altyapı yenileme çalışmasını tamamladı. Yapılan çalışma ile birlikte burada bulunan ve meydana gelen arızalardan dolayı su kesintilerine neden olan eski asbestli içme suyu boruları yeni nesil polietilen borularla değiştirildi.

Belediye ekipleri geçtiğimiz yıllarda bu bölgede özellikle sağanak yağışlarda yaşanan olumsuz görüntüleri ortadan kaldırmak için de yağmur suyu drenaj hatları oluşturuldu.

Yapılan bu çalışma ile birlikte sadece Kapalı Pazar Yeri arkasındaki işyerlerinin değil eski Pazar yeri çevresindeki işyerlerinin de su baskını riskini ortadan kaldırdı.

Tüm bu altyapı yenileme çalışmalarını sabahın erken saatlerinde başlayarak gece yarısına kadar sürdüren belediye ekipleri 3 gün gibi kısa bir sürede tamamladı.

Altyapısı yenilenen yolda bu sabah sıcak asfalt için PMT serimi gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise akşam saatlerinde sıcak asfalt serimine de başladı.

Çalışmalar başlamadan önce bu bölgedeki esnafların mağduriyet yaşamaması için kısa sürede altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamlayacaklarının sözünü veren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yolun 3 Eylül Cumartesi günü trafiğe açılacağını açıkladı.

Savran, Pazar ve Pazartesi günü kurulacak olan pazar öncesinde bu yolda araç trafiğinin yeniden sağlanacağını kaydetti.

Bölgedeki esnaflar için çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Savran ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.