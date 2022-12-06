Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni oyuncu seçecek

Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu bünyesinde tiyatroya ilgi duyan sanatseverler için kurulan Tiyatro Atölyesi’nde 3. dönem için oyuncu seçmeleri yapıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Şehir Tiyatrosu, bünyesine yeni oyuncular katmak için Tiyatro Atölyesi eğitimlerini sürdürüyor. Tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmek isteyenler için ücretsiz eğitim imkânı sunan Tiyatro Atölyesi’nde 3. Dönem için oyuncu seçmeleri yapıldı.

Hafta sonu Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen seçmelerde başvuruda bulunan 50 kişi, yeni sezonunun oyuncu kadrosunda yer alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Tiyatro Eğitmeni Gökhan Eryılmaz gözetiminde, jest, mimik, tonlama, replik, ağlama, gülme, şaşırma, korku, şüphe ve ezbere hikâye oynama konularında sınava tabi tutulan adaylar performanslarıyla göz doldurdu.

Seçmeler sonucunda 35 kişi Şehir Tiyatrosu oyuncu kadrosuna katılmaya hak kazanacak.