Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'ndan anlamlı hareket

Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ‘Neye Niyet Neye Kısmet’ adlı oyunu 29 Temmuz Cuma günü sahneleyecek. Oyunun tüm bilet gelirleri SMA hastası Yusuf Eren için başlatılan kampanyaya bağışlanacak.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Şehir Tiyatrosu oyuncuları bu kez Nevşehirli SMA Tip 1 hastası olan Yusuf Eren bebek için sahne alacak. Gostak ailesinin 5 aylık bebeklerinin tedavisi için Nevşehir Valiliği onanıyla başlatılan yardım kampanyasına destek amacıyla ‘Neye Niyet Neye Kısmet’ isimli oyunu sahneleyecek olan Şehir Tiyatrosu, bilet gelirlerinin tamamını kampanyaya bağışlayacak.

29 Temmuz Cuma günü saat 20.00’da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek oyunun biletlerini sanatseverler 50 TL karşılığında 08.00-17.00 saatleri arasında buradan alabilecek.

Bilet satışı için Kurban Bayramı tatilinin 1, 2, 3 ve 4. Günleri hariç Kültür ve Sanat Merkezi açık tutulacak.