Nevşehir Belediyesi'nin TYT denemesine kayıtlar başladı

Nevşehir Belediyesi'nin YKS’ye girecek öğrencilere yönelik 18 Aralık'ta ikincisi düzenlenecek Türkiye geneli yüz yüze deneme sınavı için kayıtlar başladı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün, Türkiye’nin önde gelen yayınevlerinden biri olan 3D Yayınevi işbirliğinde YKS ve LGS sınavlarına hazırlanan öğrenciler için başlattığı deneme sınavları serisi devam ediyor.

Bu kapsamda ilki 23 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen TYT Deneme Sınavının ikincisi 18 Aralık 2022 Pazar günü yapılacak. 81 ilden on binlerce öğrencinin kendilerini test etme imkânı bulacağı sınava katılmak isteyen ve Nevşehir il merkezinde ikamet eden lise son sınıf ve mezun öğrenciler,2 Aralık 2022 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Nevşehir Belediyesi’nin kurumsal web sitesi olan www.nevsehir.bel.tr adresinden kayıtlarını yaptırabilecek.

Kayıtlarını yaptıran öğrenciler 10 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren ise; yine daha önce kayıt yaptırdıkları www.nevsehir.bel.tr adresinden sınav giriş yerlerini öğrenebilecek.

18 Aralık 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek sınav sonunda dereceye giren öğrenciler, Nevşehir Belediyesi tarafından ödüllendirilecek.