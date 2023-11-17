Nevşehir Belediyesi'nin ilk hedefi halkın mutluluğu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, gerçekleştirdikleri ziyaretlerle sürekli olarak vatandaşlardan, esnaflardan ve muhtarlardan gelen talep ve önerileri dinleyip çözüm ürettiklerini belirterek, “Tek amacımız, Nevşehir’e hizmet etmektir.” dedi.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, akşam saatlerinde şehrin en işlek caddelerinden Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan işyerlerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bereketli ve bol kazançlar dilediği esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet eden Savran, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Atatürk Bulvarı üzerindeki bir ekmek büfesinde tezgâha geçerek vatandaşlara simit ve poğaça ikramında da bulunan Savran, gençlerle ve esnaflarla fotoğraf çektirdi.

“Bütün gayretimiz, vatandaşlarımızı daha mutlu etmek içindir” diyen Savran, “Sürekli olarak gerek mahallelerimizdeki incelemelerimiz gerekse de esnaf ziyaretlerimiz ile vatandaşlarımız ile iç içeyiz. Birçok konuya zaten vakıfız, ancak bu sayede vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın talep, öneri ve şikayetlerini dinliyor, bilgilerimizi güncelliyoruz. Belediye hizmetlerimizi gerçekleştirirken vatandaşlarımızın görüşleri bizler için çok önemli. Onların mutluluğu için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Önceliğimiz