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Nevşehir Belediyesi'ne TBB'den ödül

GÜNDEM 27.01.2023, 07:30
Nevşehir Belediyesi'ne TBB'den ödül

Kayaşehir’deki Haçlı Odanın İnanç Turizmine Kazandırılması projesiyle Nevşehir Belediyesi ödüle layık görüldü.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından inanç turizminin geliştirilmesine destek olmak ve belediyeler düzeyinde farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen “Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması”nın ödül töreni TBB hizmet binasında yapıldı.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Şükrü Karatepe, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın protokol konuşmalarını yaptığı törende çok sayıda belediye başkanı da hazır bulundu.

Türkiye’nin inanç turizmi alanında çok önemli mirasları olduğunu belirten Şahin, bu değerlere sahip çıkmanın önemine dikkat çekti. Gençlerin manevi mirasla mutlaka tanıştırılması gerektiğini ifade eden Şahin, “Kayseri’sinden Adıyaman’ına, Gaziantep’inden Hatay’ına Kahramanmaraş’ına bölgeye ve şehre elinizdeki bu hazineyi tematik bir şekilde geleceğe taşımamız gerekiyor. Bunun sonunda bize dair olan değerler güncellenecek. Biz Selçuklu’yu Ahi Evran ile tanıyoruz. Gençlerimiz Ahi Evran’ı ne kadar tanıyor? Ne kadar ekonomik ve askeri olarak güçlü olursan ol. Kendi geldiğimiz inancımızı özümsemezsek, okuduğumuzu kendimize uygulamazsak ve bunu geleceğe taşımazsak, bunların güzelliklerini gençlere anlatamazsak bunu sürdürülebilir kılmamız mümkün değil.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Şükrü Karatepe, belediyelerin inanç turizmiyle ilgili çalışmalar yapmasını çok önemli bulduğunu kaydederek “TBB ile çok keyifli yarışmalar yapıyoruz. Her bir yarışmada hem ülkemizi öğreniyoruz hem belediyecilikle ilgili sınırlarımızı biraz daha genişletiyoruz. İnanç turizmi gündeme geldiğinde bu kadar tesirli bu kadar çok öğrendiğimiz bir projenin ortaya çıkacağını ilk başta düşünmemiştim. Projeleri incelediğimizde belediyelerimizin çok şeyin farkında olduklarını gördük. Hepsine ödül vermek lazımdı açıkçası biraz zorlandık. Hepsi çok değerliydi.” şeklinde konuştu.

Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması kapsamında Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Şükrü Karatepe başkanlığında toplanan jüri üyeleri başvuru yapan projelerde yenilikçi, etkin, sürdürülebilir, yaygınlaştırılabilirlik gibi kriteleri göz önünde bulundurdu. Ödül almaya hak kazanan belediyeler ve projeleri ise şu şekilde belirlendi:  "Adıyaman’ı Keşfet Projesi/Adıyaman Belediyesi, Yedi Yıldızdan Biri Philidelphia/Alaşehir Belediyesi, Alperenler ve Seyyidler Diyarı: Alucra/Alucra Belediyesi, İnanç Medeniyetleri Dijitalde/Antakya Belediyesi, Cizre’nin Yerel Sürdürülebilir Turizminin Tanıtım Kampa,nyası Projesi/Cizre Belediyesi, Anadolu’nun Manevi İklimine Yolculuk-/Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İpek Yolumuz İnanç Koridorumuz/ Efeler Belediyesi, Hacıbektaş’ta Semah Devam Ediyor/ Hacıbektaş Belediyesi, Geçmişten Geleceğe Akan Su/ İhsangazi Belediyesi, İnanç Toprağı Kayseri/ Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre Türbesi Çevre Düzenleme Projesi/ Mihalıççık Belediyesi, Kayaşehir’deki Haçlı Odanın İnanç Turizmine Kazandırılması/ Nevşehir Belediyesi, Karababa Türbesi Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi/ Nizip Belediyesi, Fırat Nehrinin Altında Yatan Tarih/ Siverek Belediyesi, Erişilebilir Mabetler/ Trabzon Büyükşehir Belediyesi."

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