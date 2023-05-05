Son Dakika
Nevşehir Belediyesi'nden yollara özel çalışma
GÜNDEM 05.05.2023, 08:00
Nevşehir'de Kıratlıoğlu Mahallesi Lavanta Sokak ve Dere Kümesi Sokaklarında bulunan yollar belediye ekiplerince yenileniyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki doğalgaz, elektrik, içme suyu altyapısı çalışmaları sırasında bozulan ara yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Belediye ekipleri, son olarak Kıratlıoğlu Mahallesi’nde bulunan Lavanta Sokak ve Dere Kümesi Sokak’ta yenileme çalışmaları için harekete geçti. İş makineleri yardımı ile bu sokaklarda yolların sökümünü gerçekleştiren ekipler, kısa sürede buradaki yolları yenileyerek yeniden araç trafiğine açacak.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|70
|2. Fenerbahçe
|30
|67
|3. Beşiktaş
|31
|65
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|30
|51
|6. Kayserispor
|31
|48
|7. Konyaspor
|31
|45
|8. Trabzonspor
|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|31
|38
|11. Sivasspor
|31
|37
|12. Antalyaspor
|30
|36
|13. Ankaragücü
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. İstanbulspor
|30
|32
|16. Giresunspor
|30
|27
|17. Gaziantep FK
|30
|25
|18. Ümraniye
|30
|23
|19. Hatayspor
|30
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|33
|72
|2. Rizespor
|33
|63
|3. Pendikspor
|33
|61
|4. Sakaryaspor
|34
|59
|5. Eyüpspor
|34
|59
|6. Göztepe
|33
|57
|7. Bodrumspor
|33
|55
|8. Manisa FK
|33
|52
|9. Bandırmaspor
|33
|51
|10. Keçiörengücü
|33
|50
|11. Boluspor
|33
|49
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Altay
|34
|34
|14. Altınordu
|33
|34
|15. Erzurumspor
|33
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|33
|25
|18. Denizlispor
|33
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|79
|2. Arsenal
|34
|78
|3. Newcastle
|33
|65
|4. M. United
|33
|63
|5. Liverpool
|34
|59
|6. Brighton
|32
|55
|7. Tottenham
|34
|54
|8. Aston Villa
|34
|54
|9. Brentford
|34
|50
|10. Fulham
|34
|45
|11. Crystal Palace
|34
|40
|12. Chelsea
|33
|39
|13. Bournemouth
|34
|39
|14. Wolves
|34
|37
|15. West Ham United
|34
|34
|16. Leicester City
|34
|30
|17. Leeds United
|34
|30
|18. Nottingham Forest
|34
|30
|19. Everton
|34
|29
|20. Southampton
|34
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Atletico Madrid
|33
|69
|3. Real Madrid
|33
|68
|4. Real Sociedad
|33
|61
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Real Betis
|33
|52
|7. Girona
|33
|47
|8. Athletic Bilbao
|33
|47
|9. Rayo Vallecano
|33
|46
|10. Osasuna
|33
|44
|11. Sevilla
|33
|44
|12. Mallorca
|33
|41
|13. Celta Vigo
|33
|39
|14. Almeria
|33
|36
|15. Cadiz
|33
|35
|16. Real Valladolid
|33
|35
|17. Valencia
|33
|34
|18. Getafe
|33
|34
|19. Espanyol
|33
|31
|20. Elche
|33
|16
Röportaj & Söyleşi Tümü