Nevşehir Belediyesi'nden 'yeşil' seferberlik

Daha yeşil bir Nevşehir için geçtiğimiz yıl 22 bin ağacı toprakla buluşturan Nevşehir Belediyesi’nin, bu yıl ki hedefi 122 bin.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir’in yeşil bir kimlik kazanması ve daha yeşil bir dokuya kavuşması için kentin birçok noktasında ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu yılın ilk 9 ayında çeşitli türde 22 bin ağacı toprakla buluşturdu. Dikilen ağaçlarla hem yeşil alanları zenginleştiren hem de görsel ve estetik açıdan daha güzel bir çevrenin oluşmasını sağlayan belediye ekipleri, yılsonuna kadar bu sayıyı 122 bine çıkartmayı hedefliyor.

Nevşehir’in sadece bu gününü değil yarınlarını da düşünerek çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, kentte yeşil alan miktarının arttırılmasına yönelik yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Daha yeşil bir Nevşehir için Tarım ve Orman Bakanlığı ile önümüzdeki günlerde yeni bir projeyi hayata geçireceklerini ve Kasım ayında 122 bin ağaç dikimi yapacaklarını söyleyen Savran, “Daha yeşil bir Nevşehir için Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte hareket ettiğimiz bir proje var. Yine hayırsever vatandaşlarımızın da katkıları ile Kasım ayı içinde şehrimize yaklaşık 100 bin ağa dikeceğiz. Biz bu yıl için şehrimize şimdiye kadar 22 bin ağaç kazandırdık. Ağaçlandırma konusunda daha önceki yıllarda ortalamamız yıllık 7 bin dolaylarındaydı. Biz sadece belediye olarak 8 ayda 22 bin ağaç dikimi gerçekleştirdik. Yılsonun da dikilen ağaç sayısı 122 bin civarına yaklaşacak. Biz şehrimizin geleceğini de düşünüyoruz. Uzun vadeli planlar yapıyoruz. Şehrin tüm ihtiyaçlarına yönelik hareket ediyoruz.” dedi.