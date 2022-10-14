Nevşehir Belediyesi'nden yeşil adım

Nevşehir Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesi sorumluluk alanlarındaki yeşil alanlarda bakım, yenileme ve peyzaj çalışması yapıyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir’de yeşil alanların artırılması noktasında çalışmalarına ara vermeden devam eden Nevşehir Belediyesi, mevcut yeşil alanların bakım çalışmalarını da ihmal etmiyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar doğrultusunda kent merkezinde bulunan parklar, kavşaklar ve bulvarlar üzerinde bulunan yeşil alanlarda kış mevsimi öncesinde düzenleme, yenileme ve kış bakımı yapıldı. Belediye ekipleri, yeşil alanlarda ve parklarda, ağaç bakım, budama, çim biçme, yabani ot temizliği, park bakım ve revize çalışmaları gerçekleştirdi.