Nevşehir Belediyesi'nden yerli tohum ekimi

Nevşehir Belediyesi mülkiyeti kendisine ait yaklaşık 50 dönüm tarım arazisinde buğday ekimi gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediye’sinin mülkiyetinde bulunan tarım arazilerinin korunması, kullanılması ve değerlendirilmesi amacıyla yerli tohum buğday ekimi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi arkasında bulunan arazide gerçekleştirilen buğday ekimine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Savran, Nevşehir Belediyesi tarihinde ilk kez gerçekleştirilen bu girişim ile hem milli tarımın destekleneceğini hem de belediyeye ait boş arazilerin değerlendirilerek gelir elde edileceğini kaydetti.

Savran, ayrıca üretilen mahsulü tüm ihtiyaç sahibi aileler ile paylaşacaklarını duyurdu.