Nevşehir Belediyesi'nden yeni sanayiye altyapı hizmeti

Nevşehir Belediyesi tarafından yeni sanayi bölgesinde altyapı çalışmalarına başlandı.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Aksaray yolu üzerinde yapılacak ve TOKİ tarafından projesi hazırlanan yeni sanayi bölgesinde, Nevşehir Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince altyapı çalışmalarına start verildi. Belediye ekipleri burada inşaat çalışmaları öncesinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirecek.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yeni sanayi bölgesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, mülkiyeti Nevşehir Belediyesi hazineye ait olan alanda geçtiğimiz aylarda yol açma çalışması yaptıklarını hatırlatarak 1 milyon 800 bin metre karelik bir sanayi alanı oluşturduklarını söylemişti.

Yeni sanayi bölgesi ile ilgili TOKİ tarafından proje çalışmasının da yapıldığını duyuran Savran, “Bizler şehrimizin çözülemeyen sorunlarını çözmek için ve şehrimizi daha güzel, daha yaşanılabilir şehir yapmak için çalışıyoruz. Bu uğurda bir dakikamızı bile boşa geçirmek istemiyoruz. Hiçbir çalışmamızı siyasi çıkarlara endekslemiş değiliz. Hiçbir zaman seçime yönelik içi boş vaatlerde bulunmuyoruz. Eğer içi boş bir vaatte bulunursak ve bunu gerçekleştiremezsek en büyük mahcubiyeti yaşayacağımızın farkındayız. Vatandaşlarımızın bize oy versin diye boş vaatlerde bulunmak niyetinde değiliz. Her şey Nevşehir için, Nevşehir için canla